藍綠「太陽」高雄發紅包 王金平不擔心搶票：歡迎都來不及

2019-02-08 19:48

〔記者方志賢／高雄報導〕前立法院院長王金平今晚在高雄鳳山開漳聖王廟發紅包，對於過年期間藍綠陣營都來高雄發紅包，會不會擔心來搶票源？王金平說，高雄是OPEN的，大家到廟拜拜，與信眾結緣，這是好事情，歡迎都來不及。

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義今天都到高雄宮廟拜神祈福、發送紅包，總統蔡英文日前也到高雄關帝廟參拜、發紅包，過年期間，藍綠陣營紛紛來高雄發紅包，媒體詢問王金平，會不會擔心他們來搶票源？

王金平說，高雄是OPEN的，全台也都是OPEN，大家本著緣分，到廟裡拜拜，與信眾結緣，這是好事情，歡迎都來不及，不要去考慮票不票的問題。

明天到大甲鎮瀾宮發1萬份

他說，今天準備1萬份紅包，若不夠再補，今年過年已發了10幾萬份紅包，全台各縣市都有，明天也要到台中大甲鎮瀾宮發1萬份紅包，之後還會到北部幾個大廟約發2萬多份，今年合計共發20萬個紅包。

王金平說，新年發紅包，希望祝福大家賺大錢，愛情甜甜蜜蜜，闔家美滿，這也是發紅包最大目的及祝福。

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