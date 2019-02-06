熱情無法擋！小英到高雄發紅包 排隊超過1公里

2019-02-06 19:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今傍晚前往高雄關帝廟發送紅包，吸引超過1公里多的排隊人潮，原定2千份紅包臨時增加到2千6百份，發放時間還延長半小時，最後仍消化不了高雄鄉親的熱情。

蔡英文傍晚由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁陪同，前往高雄關帝廟發送過年紅包，立委趙天麟、許智傑、鍾孔炤、賴瑞隆，高市議員郭建盟、黃文益，行政院南服中心執行長洪村銘均到場，基進黨抗韓大將「3Q」陳柏惟也現身向民眾拜年。

廟方原本公布發放時間為下午5點，但吳姓一家4人清晨6點就卡位第一個，等了11個小時又15鐘後，從小英手中領到紅包，帶著滿足笑容離開。

整個排隊人龍綿延超過1公里，鄉親們把握領紅包時、與小英距離最近時刻，或向總統拜年、或為小英加油，還有人製作大字報力挺她2020連任成功，小英則不時向排隊民眾答謝，尤其對長輩、孩童更是體貼，或跟長輩握手、或者彎下腰跟孩子恭喜。

因為排隊人潮超過預期，府方與廟方商議後，臨時決定將發送紅包數量由2千個增加到2千6百個，發放時間也從45分鐘再多半小時，結果還是消化不了高雄鄉親的熱情，當她準備離開時，現場民眾不時高喊總統加油，小英帶著笑容揮手致意。

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