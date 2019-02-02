林明溱：藍總統初選採全民調是共識 吳出線必全力助選

2019-02-02 18:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大年初三總統蔡英文和國民黨主席吳敦義都要到南投縣參香走春，蔡英文只到埔里鎮恆吉宮，吳敦義則在故鄉草屯跑多間宫廟，日前拋出「藍營總統人選全民調決定」的南投縣長林明溱，初三家族旅遊改由副縣長陪吳趴趴走，林明溱說，全民調是大家的共識，全民調出線的就全力支持，吳主席若出線必定傾力相挺。

總統蔡英文春節期間南投縣參香祈福，僅排大年初三下午到埔里鎮恆吉宮，但恰巧與國民黨主席吳敦義同日，只是吳敦義是上午在草屯鎮趴趴走，兩人時間和地點皆不同，因此不會相遇。

吳敦義初三上午不到9點就在故鄉南投縣草屯鎮跑廟，近兩個半小時將連跑草屯鎮6間宮廟參香走春，包括：草屯新興宮、林太師廟、敦和宮、惠德宮、太清宮、雷藏寺，新興宮是他出生地新庄里的地方廟，而林太師廟則是其父母骨骸安厝的地方，因此這兩間排在第一和第二間。

吳敦義返鄉參香，南投縣府排定由副縣長陳正昇陪同，日前才拋出「藍營總統人選全民調決定」的縣長林明溱未陪同引發注目，他今天說，去年太忙，與家人相聚時間少，因此利用春節全家族到東部旅遊，只好請副縣長陪同吳主席。

林明溱也說，國民黨總統人選全民調決定，這是大家的共識，只自己比較雞婆先講出來，因為自己知道民調非常準確，才希望黨內也能用全民調決定參選總統的人選。而說出這樣意見絕非自己不支持同鄉的吳主席，只是對於國民黨有可能拿回執政權，不要因為黨內明爭暗鬥而未能勝選。

「只要吳主席出線，必定傾全力相挺！」，林明溱說，現在很希望黨內有意參選總統的人能表態，黨中央也能用登記方式，再大家討論決定民調公司和日期，最後由誰出線就全力相挺，吳主席一旦出線，自己和南投縣鄉親也一定會努力助選。

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