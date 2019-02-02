要對柯P說過年吉祥話？王世堅送上「這4字」

2019-02-02 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲有意再衝「一日雙城」，卻被「柯黑」台北市議員王世堅怒酸「塔城街騎到善導寺靈骨塔，就可以一日雙塔了」；對此，柯文哲表示，「過年到了要說好話，阿彌陀佛」。王世堅得知柯文哲回應後，也回以「柯文哲，阿彌陀佛」，不過他也強調「我比他更真誠」。

綜合媒體報導，對於王世堅嗆「騎到靈骨塔就好」，柯文哲似乎看得很開，昨（1）日他在受訪時表示，之前遇到法鼓山的退居方丈果東法師，法師教他，「遇到那種心中圈圈叉叉、很想罵人的，你就說阿彌陀佛」，柯文哲現場也回應王世堅，做出手勢說「阿彌陀佛。過年到了要說好話，阿彌陀佛。」笑翻現場記者。

根據《三立新聞》報導，對於柯文哲的「阿彌陀佛」回應，王世堅受訪時表示「善哉善哉啦，他應該感謝我教的好」；不過王世堅還是忍不住批評柯文哲幾句，他表示「柯文哲這個人很傲慢，今天提果東很好，因為果東是法鼓山的高僧，人家修為何等之崇高，願意提點他，不要忘了，果東要柯文哲小心傲慢心態，人家第一眼就看清楚，要你柯文哲懂得謙卑」。

最後，王世堅被問到，即將過年了，有沒有什麼吉祥話要對柯文哲說，王世堅表示「我剛剛已經講的很吉祥了，柯文哲，阿彌陀佛」，不過王世堅也強調「我比他（柯文哲）更真誠」。

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