澎管處很有事！新處長火速接任 風水說再度引熱議

2019-02-01 19:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原澎湖國家風景區管理處處長陳志賢，日前因酒後疑似耍官威事件，遭甫上任的交通部長林佳龍火速調離現職，今天由觀光局企劃組副組長許宗民接任，罕見不在澎管處舉行交接典禮，而是在觀光局內交接；不過，許宗民的資歷也遭到質疑。

新處長許宗民 被質議三級跳

新任澎管處長許宗民，淡江大學水資源及環境工程系碩士，歷任大鵬灣國家風景區管理處、茂林國家風景區管理處秘書及觀光局簡任秘書等職，雖然在觀光體系年資近10年，堪稱歷練完整，但這次高升，傳出觀光局內部有「異音」，指稱許宗民前年還是9職等秘書，1年時間就高升11職等處長，好像三級跳一樣。

其實，澎管處長位子不好坐，歷年卸任處長幾乎都含「怨」離去，甚至有在交接典禮放話「監督」。這次陳志賢到職不到半年，就傳出酒後耍官威事件被調離，令外界相當錯愕，更傳出陰謀論。陳志賢去職後，處長職缺一度還引發各方人馬爭搶，其中又以某落選市府事務官的官員最為積極。

後方菊島福園 被認為毀風水

澎管處長異動頻繁，甚至出事調離案例不斷，不少人歸咎於澎管處風水不好，有人說，原本在澎湖休憩園區前方依山傍水的澎管處，因為後方興建「菊島福園」破壞風水，才會造成近年來人事紛擾不斷，建議請高人指點化解；但也有人認為，中央層級官員外放，還是應謹言慎行，才不會給有心人可乘之機。

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