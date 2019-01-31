與韓爭總統誰會贏？ 柯文哲：大笑不回應

2019-01-31 10:12

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨總統初選角逐者眾，國民黨立委賴士葆、台北市議員王鴻薇都認為，若高雄市長韓國瑜民調勝過台北市柯文哲，將有可能出面角逐大位。柯文哲今對此並未正面回應。有媒體追問「明天選總統和韓國瑜誰會贏？」柯只是大笑沒有回應。

柯文哲規劃在2月28日展開一日雙城之旅，正在積極鍛鍊體能，目前已確定將騎乘自行車從台北市途經新竹市後，返回台北參加228紀念活動，隨後有可能再繼續以高雄為終點，持續一日雙城旅程，被解讀為想藉機拜會韓國瑜。但柯文哲今回應，要見韓國瑜搭高鐵去就可以，不必特地騎自行車從台北到高雄。

至於賴士葆認為，若國民黨內總統初選，最後只有韓國瑜的聲勢壓得住柯文哲，韓國瑜出來的機率確實大增的說法，儼然讓柯文哲變成韓國瑜的參選指標一事。柯文哲僅回應，這應該去問韓，怎麼會問他。

媒體追問，是否有可能和韓國瑜變成（總統選舉）對手？柯文哲表示，認真過每一天就好，何必想東想西，台灣就是該做的事情不做，每天都浪費太多力氣在做一些沒有必要的事情。

另就，有美國情報稱，中國將施壓台北接受一中框架，屆時台北是否會接受？柯文哲回應，施壓又不是今天才施壓，從很久很久以前就在施壓，就看他們怎麼應付。是否會使柯主張的「兩岸一家親」破功？柯文哲也說，一家親只是表示他們善意的態度，他已經說過很多遍，先表達善意，但該做準備的本來就要做準備。

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