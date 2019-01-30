為參選立委蓄能量！準高市社會局長葉壽山：先做好本分

2019-01-30 20:38

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨內參選屏東北區立委呼聲甚高的前屏東市長葉壽山，2月1日確定將出任高雄市社會局長，外界解讀是復出政壇蓄積能量重要指標，葉壽山說，韓國瑜能在民進黨長期執政南台灣取得勝利，帶給國民黨許多希望，他會做好本分，未來是否參選立委，他不排除任何可能。

因年輕形象清新，一度被屏東藍營視為中生代最具接棒潛力的葉壽山，卻在兩屆屏東市長任滿後淡出政壇，經過多年沉寂，隨著國民黨去年贏得地方選舉重大勝利後，葉壽山頻頻出現在公開場合，舉手投足間充滿政治語言，屢被點名應代表國民黨參選屏北區立委，與長期壟斷屏東立委席次的民進黨一較高下。

葉壽山說，半個月前高雄市長韓國瑜邀請他擔任高市府社會局長，他認為是一個很好的學習機會，不論是當屏東市長還是社會局長，都是為了服務民眾，能獲得韓市長的信任，他一定會認真做好本分，把一天當兩天用，他不會忘記屏東的鄉親，是否有機會參選立委，應該說不排除任何的可能性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/