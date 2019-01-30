林明榛建議國民黨總統初選採全民調 黨中央給軟釘

2019-01-30 14:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨2020年總統大選初選方式尚未定案，南投縣長林明榛今開出藍營百里侯第一槍，認為國民黨應採全民調決定總統人選，並建議最晚年後就舉辦全民調，盡快確定人選，國民黨組發會主委李哲華表示，等智庫研究結果後，看常會做決議。

李哲華表示，初選辦法現在一切等智庫研究結果後，看常會做決議，組發會身為選務單位，還是依照原有規定，就是「有規定依規定」，目前會等智庫做研議，並尊重常會決議，如果常會接受的話，選務單位再依照常會決議去規劃，目前沒有其他的結論。

對於年後就初選的提議，李哲華說，上次總統選舉也是4月才送常會公告，5月才領表登記，當年的情況對國民黨更糟糕，那時候都不急了，現在更沒有必要。

李哲華說，有人認為初選方式早一點定案，可能會比較好整合，彌補傷痕，但從另一個角度來看，如果大家能夠好好溝通，黨內可以爭而不破，反而就不用擔心是不是因為初選而分裂，要多一點時間整合，各種思考角度不一樣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/