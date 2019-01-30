籲兩岸建設性對話 AIT處長：中國不應以脅迫手段危及台灣

2019-01-30 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會上，曾提出5項和平統一論述、不承諾放棄對台使用武力。總統蔡英文也親上火線，強調不接受九二共識、一國兩制。對此，美國在台協處長酈英傑呼籲，兩岸進行建設性對話；中國任一試圖以非和平方式解決分歧之言論，美方均表關切。

《中央社》報導，酈英傑指出，美方對任一兩岸局勢緊張情況均表關切；兩岸和平穩定攸關美國深遠、重大利益，呼籲北京、台北建設性對話，以和平方式解決分歧；美國相信不應以脅迫手段解決問題，並引台灣關係法相關條文表述美方立場。

報導引述台灣關係法第2條，「任何企圖以非和平方式來決定台灣前途的動作，將被美國視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並且『為美國所嚴重關切』」，酈英傑籲中避免採任一脅迫手段，危及台灣人民安全與社經制度。

報導指出，酈英傑也說，中國任一嘗試以非和平方式解決分歧之言論，美方均表關切；至於解開目前兩岸僵局，美方有無著力點，酈英傑指出，這些問題應由兩岸人民自行處理，並指美國認為兩岸關係和諧很重要、鼓勵進行建設性對話。

報導提到，酈英傑提到，他的任內目標在透過4個增進提升雙方關係，包括增進「美台安全合作」、「美台經濟與商業關係」、「台灣在全球社會的角色」，以及「美台人民的關係」，並稱美方的印太戰略，台灣在這些「增進」都有角色可扮。

報導提及，酈英傑提及，台灣作為美國安全夥伴角色重要，並指台灣關係法明定美方對台安全承諾，將使台灣能得到足以維持足夠自衛能力的防衛物資、技術服務，而過去一年多來，美方持續對台軍售，「顯示了美國對台灣安全的持續支持」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/