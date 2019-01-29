主權賽局是零和遊戲 陳明通：我對韓國瑜有信心

2019-01-29 18:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院大陸委員會主任委員陳明通今天拜會台南市長黃偉哲，針對兩岸關係議題接受媒體訪問時強調，拚經濟天經地義，可是「你貪人家的利，人家卻貪你的本」，兩岸的主權賽局是零和遊戲，「別懷疑中國要併吞台灣」，台灣必須謹慎面對。媒體問到高雄市長韓國瑜是否跑太快？陳明通說，「我對他（韓）有信心」，「應該會有他的智慧，怎麼樣拚經濟，又可以顧主權」。

陳明通指出，中央與地方在兩岸政策上是共同體，戰略上相互協同，尤其是中共總書記習近平在今年1月2日發表「習五條」後，已是所未有的局面，中共設定統一台灣進程，「一國兩制、台灣方案」的箭已經射出去，兩岸主權賽局就是「零和遊戲」，不要懷疑中共要併吞台灣，情勢相當嚴峻，連國際都為我們捏把冷汗。

陳明通表示，地方拚經濟是天經地義，但更重要的是如高雄市長韓國瑜也有說「不要懷疑大陸要併吞台灣」，「北京認為你的就是我的，我的還是我的」，非常鴨霸（台語），但台灣人不接受老共的統治，這也是很清楚。

陳明通說，兩岸經貿賽局可以創造雙贏，可是經貿賽局要服膺主權賽局，「你貪人家的利，人家卻貪你的本」，這種雙層賽局概念必要讓地方了解。

陳明通強調，兩岸經貿交流必須兼顧主權與台灣利益，通常其他國家的經貿往來沒有這個主權疑慮，可是中國已經講得很明白，步驟更清楚，一國兩制、台灣方案，就像箭射出去，沒有回頭路，大家不要懷疑和低估，要有清楚認識。

至於因應方案，陳明通表示，必須中央與地方有戰略協同，只有把大家團結在一起才有好的策略，守住「中華民國」的台灣的護照，這是全民共識。

媒體詢問高雄市長韓國瑜是否跑太快，最近兩岸的動作頻頻？陳明通則回應表示，我們一直在溝通，要在經貿賽局裡去了解，對方是要求服膺主權賽局，要了解中間的核心意涵，「韓的碩士論文就是寫這個」， 相信韓領悟很深，我對他（韓）有信心，他在中共的統戰作為，應該會有他的智慧，怎麼樣拚經濟，又可以顧主權，守住「中華民國」這個身分證、「中華民國台灣」這本護照，「我相信他有這個智慧」。

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