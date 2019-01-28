訪港稱「九二共識」和平基礎 盧秀燕：不排除訪中國

2019-01-28 22:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕28日出訪香港，接受當地媒體訪問時指出，「九二共識」是重要的和平基礎，未來不排除訪問中國內陸，並與當地城市舉辦雙城論壇，甚至有可能是多城市論壇。

盧秀燕今日率領市府團隊出訪香港，參加中華出入口商會會長交接及會員大會，並見證台中市農會與該商會簽署合作意向書，除台中市外，商會也分別與中國廣東省粵港澳合作促進會、福建省進出口商會簽署「友好合作意向書」，福建省副省長鄭新聰等人也在場見證。

據轉述，鄭新聰在會上邀請盧秀燕訪問福建，盧秀燕回答港媒詢問時說，她就任市長以來，台中市的能見度大為提高，世界各地包括中國大陸、香港和很多城市都邀請她訪問，只要時間許可，能把台中的產品拓展出去、對台中經濟有幫助，不排除到各地拜訪。

記者詢問台中會否像台北一樣，與上海舉辦雙城論壇？盧秀燕表示不排除任何可能性，但還有其他構想，仍在討論中。這個構想就是台中不止是跟某個城市做朋友，而是要跟很多城市做朋友，未來不只是一個雙城論壇，有可能是一個多城市論壇，只要台中的商品能夠進去，只要願意到台中來投資，我們都願意規劃，與大家交朋友。

對於媒體詢問對「九二共識」的看法，盧秀燕指出，基本上，她覺得兩岸應該要和平，人民也渴望和平，必須要在和平中尋求經貿往來、穩定發展，給民眾好的生活，她認為「九二共識」是一個重要的和平基礎。

盧秀燕強調，放下政治，大家全心拚經濟，為人民謀福利，這才是這次參訪最重要的原因，東西要賣得出去，要走向世界，就必須要踏出家門，因此雖然她因為市政繁忙只能夠當天來返，「但我還是實踐這樣的精神，要拚經濟，就要台中走出去，走向國際，走向世界」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/