楊宗憲落選要清空騎樓滅火器？ 沈春華急跳腳

2019-01-28 21:21

首次上稿 19:46

更新時間 21:21

〔記者郭安家／台北報導〕九合一里長選舉結束2個月，繼有落選里長拆掉「自掏腰包」購買的暗巷照明燈；大稻埕隆和里落選里長楊宗憲，則將里內86具騎樓滅火器報廢，區公所將派員清空。隆和里新任里長沈春華不滿，落選里長僅出錢添購滅火器乾粉，就屬於里辦公室財產的鋼瓶報廢，一次搬走全里滅火器，萬一發生問題怎麼辦？

對此，楊宗憲回稱，滅火器屬於區公所財產，因年限問題，當初交給公所處理。對於沈春華批評要重編預算造成困擾，楊則回應不清楚，指那是里長權限。

對於沈春華批評要重編預算造成困擾，楊則回應不清楚，指那是里長權限。

沈春華表示，選前楊宗憲逐步更換滅火器內的乾粉，表示屬於里辦財產的鋼瓶還可以用，且有些未達10年報廢年限，若有安全疑慮早就整組汰換。

沈春華說，但選後2個月，楊宗憲沒通知她一聲，就向公所提出報廢，春節後撤除隆和里民宅騎樓下的所有滅火器，導致她需急編預算；這個小里哪有經費可用？楊很清楚，為何不當作花錢捐作公眾使用？「（楊）都選後多久還在騷擾我，真的覺得很煩！」

對於新里長指控滅火器已換粉不需報廢，楊宗憲僅說，都交給公所去處理。

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