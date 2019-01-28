分析九合一敗選 謝長廷：民進黨應調整政策與選舉策略

2019-01-28 16:41

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕駐日代表謝長廷27日與台僑聚會時分析民進黨九合一大選的敗因及對明年總統大選的影響，並展望未來的台日關係發展。謝長廷指出，從過去20年的經驗來看，地方敗選的政黨，總統大選也會輸。所以民進黨應提出讓年輕滿意的政策、調整選舉策略考量如何與第三勢力相處，再來就是因應中國對台影響力增大。

謝長廷27日受日本台僑團體「全日本台灣連合會」之邀，於該會的新年會中以「2018年九合一選後台日關係展望」為題發表演題。僑委會副委員長高建智、前國策顧問金美齡、日本作家門田隆將、日本台灣語言文化協會會長江英居等人列席。會中也宣讀蔡英文總統的新年賀電。

全台連會長趙中正致詞時表示，九合一選舉民進黨大敗，在日本的台僑對選舉結果非常失望，對明年的總統大選也相當憂心。他還表示，對於明年總統大選的人選，只要具有「台灣優先、團結第一」的理念，能夠發揮強力的領導力積極為台灣做事的人，全台連都會全力支持，他也希望台僑們能為台灣國家正常化盡力。

謝長廷提出4項民進黨九合一大選的敗因，包括公民投票議題對執政黨不利、一次做出多項政策改革，引起既得利益者反彈、選舉策略錯誤及中國介入。

謝長廷指出，這次有10項公投，以題目來看對執政黨都非常不利，排隊投票約2到3小時，招致選民反感。政策改革方面，執政黨以改革做為選舉訴求，讓贊成與反對的選民選邊站，但改革涉及許多層面的既得利益者，例如退休金、勞基法，這些都影響到很多既得利益者，這麼多改革一口氣全決定了，但每項政策都有人反對，結果反對者大概佔了一半。

對於選舉策略上的錯誤，謝長廷指出，民進黨在台北市自己推薦候選人，4年前支持柯文哲，雖然大家的見解有所不同，但從結果來看是錯誤的，因為不止台北市敗選，尤其引起年輕人反感，對其他縣市也有影響。

中國介入在這次選舉也是敗因之一，謝長廷指出，中國利用LINE等網路散播假消息影響選情，但民進黨卻沒有太重視網路輿情，結果一路被批評，最令人意外的是高雄和台中敗選，選前黨內預測會贏或55波，結果高雄輸了15萬票，台中輸了25萬票。

謝長廷指出，大家最關心的是九合一敗選對明年總統大舉的影響，總統大選如果不單獨舉辦，應該會在1月和立委選舉合併舉行，從過去20年的經驗來看，地方敗選的政黨，總統大選也會輸。這是從1999年開始算，雖然包括直轄市在內的地方統一選舉是過去8年或12年才有，但不管如何，地方輸了中央也不會贏。

不過謝長廷也指出，可能有意外、重大的變化或因素、事件會翻轉選情。對於中國介入，最近輿論對此的戒心也比選前更高，再來是國民黨是否分裂，現在民進黨變弱了，國民黨內包括吳敦義在內，很多人都想出來選。

謝長廷認為民進黨有必要調整政策，提出讓年輕人滿意的政策，年輕人的薪水沒有提高，但物價卻提高，即使台灣經濟有成長，年輕人卻感受不到。另外就是調整選舉策略，思考該如何與第三勢力相處，不要再犯戰略上的錯誤。

謝長廷也指出，國民黨地方首長席位從選前的6席大幅增為15席，國民黨的縣市與中國距離拉近，未來的政策一定會往中國靠攏，中國對台灣的影響力增大。

謝長廷表示，台灣長年受到中國威脅，無法單獨與中國對抗，在此之下就要結合美日歐盟等自由民主國家一起和中國對抗，讓世界有共識「台灣被併吞不是台灣的失敗而是民主世界的失敗」，所以我們要跟日本緊密合作，尤其在美中貿易摩擦之下，台灣和日本的合作非常重要，台灣要是和日本分離就孤立了。

謝長廷表示，未來他將繼續推動台日地方交流，因為地方可以影響中央，去年7月在高雄舉辦的台日交流峰會，這首次在台灣舉辦，323名地方議員參加創新記錄，目前台日共有126個地方城市締結友好城市，其中有64個是他上任以來推動的。

謝長廷今年將推動促請日本制定「台日交流基本法」，他指出，台日1年人員往來高達600多萬人，雙方交流卻沒有法律根據和保護，例如駐日代表處的名稱，以前還有人稱他是「台北駐日代表」，謝長廷開玩笑地說「我又不是柯文哲的部下」，他也表示，希望制定「台日交流基本法」讓台日交流不僅旅行觀光，還要有國家級的安全保障。雖然實務上有很大的困難，但大家要團結，最近的目標是台灣想加入CPTPP的事情，這是一個考驗，以前日本很支持台灣加入，但日食公投對此有影響，日本還有沒有以前的熱誠，這是他要觀察的重點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/