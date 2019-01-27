蔡總統下令加速飛彈量產進度 中國網友崩潰開酸...

2019-01-27 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕為有效因應中共對台的軍事威脅，總統蔡英文25日慰勉「中科院系統製造中心」時，下令必須加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度，確保台灣可恃的國防戰力。相關新聞引起中國媒體關注，跟進報導，中國網友對此則崩潰留言開酸。

中國媒體《參考消息網》引用《中央社》報導指出，蔡英文赴中科院致詞時，除了肯定量產國防戰備武器的成就，也要求「天弓三型」與「雄風三型」等飛彈必須加快量產，基於國防的急迫需求，中科院必須達成加速量產的目標；蔡英文還說，「如果沒有中科院的前輩埋頭苦幹，就無法達成今天的成就」。

許多中國網友見狀紛紛在新聞下方留言，「空襲它一次，叫它嘴硬！」、「爭分奪秒地奔死！期待分裂國家的通緝令早日發出！」、「找死就明說！」、「再回到過去對抗的老路，並不會有更多選票」。

但台灣網友則大讚蔡英文，「支持小英！正確做為！」、「2020一定要支持蔡英文」、「帥爆！比檯面上那些幹話王還man多了！」、「來啊打阿！中國要開打台灣人絕對不怯戰！」、「中國崩潰就是爽」、「支那嚇道漏尿了嘛？」

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