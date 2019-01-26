國民黨：明年大選將出現「票投蔡英文就是支持謝長廷」

2019-01-26 12:29

〔記者施曉光／台北報導〕駐日代表謝長廷昨與媒體茶敘時強調，不會在假消息激將、羞辱下離開職務，如果總統、院長、部長要求，他隨時可以下台，國民黨發言人洪孟楷今日表示，謝長廷把總統與自己綁在一起，所以明年總統大選將會出現「票投蔡英文就是支持謝長廷」，他呼籲如果忍受不了謝長廷這樣駐日代表的民眾，就不要把票投給任命他的蔡英文總統。

洪孟楷說，謝長廷過往爭議不斷，而且人在國外，卻不斷對國內指指點點，現在面對媒體詢問又強調不會主動下台，要下台唯有總統要求，把總統跟自己綁在一起，而且仍然瞎扯「假新聞」充斥，但蔡政府已經傾全政府之力打所謂「假新聞」大半年，謝長廷現在還在說「假新聞」充斥，那不就是打臉蔡政府功效不彰、徒勞無功嗎？

他還說，10年前選輸就說過要退出政壇的謝長廷，到現在不下台就是不下台，這樣言而無信的人存在，才是大家對於政治人物不信任的主因，既然謝長廷要綁架蔡政府，2020大選投票就是台灣人是否還要包容謝長廷這種爭議代表負責日本溝通的重要任務了。

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