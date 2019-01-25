新北市長就職滿月 侯友宜這麼期許自己…

2019-01-25 14:32

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天就職滿月，直呼1個月過很快，時間很不夠用，他的想法很簡單，要讓新北市蓬勃發展，會加倍努力落實政見、推動建設。

侯友宜就任市長滿月，今天第一個公開行程就是到深澳騎乘RailBike，他說，深澳RailBike及青春山海線，是他滿月最先完成的政見，表示他有決心要落實政見，未來會加緊努力，把這裡變成最美麗的觀光景點，把新北市建設起來。

侯友宜上星期到基隆與基隆市長林右昌會唔，並針對交通、產業與城市發展達成5項共識，侯友宜今天說，基隆、新北不分你我，大家做的事情是一樣的，要串成一氣。

侯友宜說：「我去看別人是希望別人提出問題，我幫他解決，不是希望我去丟問題給他，要他幫我解決，朋友有困難有什麼需要我們來幫忙，解決他的問題就是解決我的問題，如果只想解決我自己的問題，那問題永遠解不完，我跟柯文哲、鄭文燦都這麼說。」

侯友宜說，他已經61歲了，人生已經圓夢的人，還再出來選舉，是想要用有限的歲月及能力，好好拚一下，人生沒什麼可留下，要留下讓人看得到的價值、造福地方，使他所愛的新北市跟大家一起成長、更加圓滿，那內心就不會有遺憾。

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