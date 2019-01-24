美國軍艦再航台海 去年7月至今第四度

美軍麥坎貝爾號驅逐艦（USS McCampbell，見圖）、迪爾號補給艦（USNS Walter S. Diehl）今天在台灣海峽航行，這也是美軍去年7月以來，第四度有軍艦行經台海，亦是今年首次。（擷取自美國海軍網站）

2019-01-24 22:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣周遭海、空域不平靜，除中國多架軍機、三艘軍艦今日在台灣外圍海、空域活動外，美國太平洋艦隊今日也證實，美軍麥坎貝爾號驅逐艦（USS McCampbell）、迪爾號補給艦（USNS Walter S. Diehl）今天也在台灣海峽航行。這也是美軍去年7月以來，第四度有軍艦行經台海，亦是今年首次。

國防部今晚也證實，美國2艘軍艦自我國西南海域向北航經台灣海峽，國軍均依規定全程掌握，確保海疆安全及區域穩定，請國人放心。

這也是美軍繼去年7月7日，派遣2艘伯克級神盾驅逐艦、去年10月22日派遣1艘提康德羅加級神盾巡洋艦、1艘伯克級驅逐艦，以及去年11月28日派1艘伯克級驅逐艦、1艘補給艦行經台海後，第四度派遣軍艦航行台灣海峽海域。

麥坎貝爾號驅逐艦（DDG-85）為伯克級神盾驅逐艦家族成員，2002年服役至今，駐地位於日本橫須賀港，屬美軍第七艦隊第十五驅逐艦戰隊一員。迪爾號補給艦則為亨利．凱薩級油彈補給艦，自1988年服役至今。

前海軍教準部教官呂禮詩表示，美軍對於軍艦航行台海，強調的是「過境通行」（Transit Passage），並非國際法規範，不得從事軍事行為的「無害通過」（ Innocent Passage ），或者美方倡議，因應濱海國家過度聲索領海主權的「航行自由行動」（Freedom of Navigation Operation）。

他表示，根據聯合國海洋法公約規範，簡單而論，「過境通行」是指航行於其他國家專屬經濟區，但非任何一國領海範圍，此舉也隱喻，美方認為中國與我方主權互不隸屬。

民進黨立委王定宇認為，美國海軍司令部二週前已公開宣示，台灣海峽為國際海域，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）近期也公開表示，拒絕中國武力恫嚇台灣。若加上美軍今日的行動，背後就有二層意義，除強調台海為國際海域、非中國內海外，也凸顯相較於美國、我國保障區域穩定、自身安全，共軍反而是個「麻煩製造者」。

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