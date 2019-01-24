被指住豪宅、加入統促黨 鄭惠中：不實！依法追究

2019-01-24 14:32

〔記者陳昀／台北報導〕資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君引發各界譁然，協助的議員應曉薇上午宣布階段性任務告一段落，新黨下午陪同鄭惠中召開記者會，大力聲援她勇於承擔，鄭惠中澄清說，她很喜歡張總裁、統促黨，但她沒有加入，實質上是新黨黨員，若網友再散播不實訊息，將依法追究，現場聲援聲此起彼落「鄭姐加油！鄭姐加油！」還有熱情民眾獻花，說要打倒民進黨政府、擊垮綠色媒體。

新黨發言人王炳忠表示，新黨之所以會聲援鄭惠中，是因為鄭女士勇於承擔、道歉，民進黨認為鄭打了一巴掌就傷害台灣民主，但民進黨立委過去又是用什麼手段彰顯民主？先把這些最壞示範的委員們押出來道歉，為什麼民進黨可以打人？小老百姓就要被惡意報導扭曲檢視？

曾任新黨全國發展委員會委員的律師陳麗玲表示，很訝異鄭惠中只是打了一巴掌就被限制住居，限制住居的前提應是有逃逸之虞，但鄭麗君沒提告、吳也主動到案說明，北檢執法原則讓人質疑；至於吳借住的房子，實價登錄只有2100萬元、她也只住其中一間5坪房間，將發律師函要求媒體更正，否則以加重誹謗罪追究。

鄭惠中也聲淚俱下地說，這幾天對她有很多不實指控，逼著她必須出面證明自己真的過得很慘，像是中華演藝總工會說要剔除她的身分，但她根本沒加入過，周遊說她主動求拍戲，也都是子虛烏有。

鄭惠中說，她針對自己的行為可以誠心致歉，但論述不會改，轉型正義根本是轉型「不義」，因為長期對去蔣化不滿，當天見到鄭麗君才會一時衝動動了手，她也喊話說，自己上無父母、下無子女，什麼都不怕，只希望檢調用一般標準對待她。

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