指兩蔣最大羞辱來自共產黨 他嗆KMT「敢去掌摑習近平？！」

2019-01-24 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中日前出席餐會時，為抗議去蔣化掌摑文化部長鄭麗君，引發社會公憤。部分國民黨人士似出言緩頰，副主席郝龍斌的同名臉書粉專貼文寫道「這一耳光，官逼民反」，被網友留言灌爆。對此，民運人士王丹也在臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」批評，對兩蔣最大羞辱來自共產黨，有些人卻「跟共產黨杯酒交換」，並嗆「你們誰敢去掌摑習近平？！」

王丹表示，自己「最看不起某些藍營人士」一點，是既然他們，「那麼熱愛兩蔣這樣的元首」，應曉得對其最大羞辱，「不是來自民進黨，而是來自共產黨」，以及「多少你們的親人朋友死在共產黨手下」。

王丹指出，「然而，你們天天往中國跑，跟共產黨杯酒交換」，要對方捫心自問，「還有一點點良心嗎？」並稱死後去地下，好意思面對元首？若蔣介石問有無繼承其遺願驅逐共匪時，「你們只能承認曾經拿共匪當親人，你們丟不丟人啊？」

王丹提到，他們如果真為中華民國、兩蔣，「應當反對中共才對不是嗎？」並反問「現在，要消滅中華民國的，難道不是強調『一中』是『中華人民共和國』的中共嗎？」王還嗆，「你們誰敢去掌摑習近平？！」

王丹接著提及，可能連國台辦一個科長，「你們也只有點頭哈腰，笑容滿面。然後，回過頭來，暴力攻擊中華民國政府的文化部長」。王不解地說，他們還「標榜維護中華民國？」「打著尊重老蔣的招牌？」直言這真是「比虛偽還虛偽」的故事。

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