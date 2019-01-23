支持蔡英文連任？柯P：國泰民安 鬼才要當乞丐

2019-01-23 23:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選布局提前展開，外界關注總統蔡英文是否有機會繼續連任，台北市長柯文哲今晚接受《年代向錢看》專訪，對於是否支持蔡英文連任？他笑說，老話一句，「如果說你皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐。」

柯文哲直言，他認為現任者還是有他的優勢存在，蔡英文的民調只要維持40％就夠了，就不會有人出來選了，所以，把事情做就好了，不過，有時候要靜下心來並不容易。

談到民進黨那些事情做得不好？柯文哲則說，「人家都說積小勝為大勝，但（民進黨）倒過來，是積小敗為大敗」，單一事件都不足以影響全局，從一例一休、年金改革、東廠、管中閔、吳音寧、同志婚姻、司法改革、823大雨的高雄坑洞，還有搶國營事業的那種嘴臉，其實任何一件事情都不會影響全局。

但如今民進黨調整團隊，主持人陳凝觀問柯文哲，民進黨是否還有可能扭轉局勢？柯P坦言，一年時間說長不長，說短不短，你不要幻想民調會觸底反彈不可能，那個都是事件效應，都是短期的，因為你掉到谷底之後，有一天你倒楣的時候，所有的努力都會被抵銷掉。

柯文哲強調，就是加分、扣分，一直漲不起來，但你要撐住，到有一天，你加分會比扣分多的時候，它才會慢慢回來。

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