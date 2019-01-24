這次立委補選要賭什麼？ 王世堅「4字回應」笑翻全場

2019-01-24 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員王世堅願賭服輸，雖然歷來戰績是「三戰全敗」，但他說到做到，分別完成了跳海、高空彈跳、剃頭的承諾，也讓網友大讚「真男人」；昨天（23日）他上網路節目時，被問到這次立委補選要賭什麼，王世堅回應「這局太小」，不願妄下評斷，讓全場笑翻。

網路節目Yahoo TV「鄉民大會」昨天邀來王世堅與要投入台南市立委補選的市議員謝龍介等來賓，現場不斷拱被戲稱有「扶龍格」的王世堅罵一罵謝龍介，替他加持一下，王世堅對此堅決不從，直說「不能罵，怕又應驗會高票當選」。

主持人郭子乾虧他，「給你罵到的人都會當選！」王世堅回應說，自從韓國瑜當選後，很多人碰到他就說，「拜託你罵我好不好」，也有人說他有扶龍格，自己想想好像也滿有道理的。王世堅認為，輸贏都只是一時的事，他也說，謝龍介只是試試水溫，不需要任何評論。

對於節目進行時有網友留言，問王世堅要不要打賭「國民黨立委補選會上幾席」，王世堅則謹慎回應「這局太小」，不願妄下評斷，引發現場眾人一片大笑。

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