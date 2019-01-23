遭柯P批「浪費社會成本」 丁守中怒嗆：我選前民調都贏你！

2019-01-23 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長落選人丁守中，在落選後提出「選舉無效」訴訟，被台北市長柯文哲稱是浪費社會成本；對此，丁守中表示，社會成本是違法選務造成的，更嗆柯文哲「這次台北巿長所有選前未公布民調我都贏你的，是你台北市選務辦的違法弊端重重，你才當上市長」，要柯文哲「別得了便宜還賣乖」。

丁守中提出「選舉無效」訴訟重新計票，總計耗費台北市政府625萬餘元，扣除丁守中繳交的428萬保證金，其餘197萬餘元將由台北市民買單，對此，柯文哲日前受訪時就嘆氣表示「老實講，這就是社會成本」。

對於柯文哲「浪費社會成本」說，丁守中今（23日）在臉書發文，怒嗆柯文哲「得了便宜還賣乖」，丁表示「這次台北巿長所有選前未公布民調我都贏你的，是你台北市選務辦的違法弊端重重，你才當上市長。這些社會成本都是你台北市選務辨的荒腔走板造成的」；丁守中也重提投票動線設計有誤，且下午四點之後，竟有超過10萬人「一邊看開票、一邊投票」，非常荒謬。

丁守中痛斥，柯文哲是用了一切為法不正當「怪怪的」手法才贏的，而這一切光怪陸離的做法及違法弊端重重的選務，才造成這些社會成本。丁守中最後也嗆柯文哲，對於這次投票衍生的各種問題，「你難道沒有一絲慚愧心」？

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