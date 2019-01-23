懷念蔣公？沃草推「戒嚴時代」小遊戲 網友玩了嘆：死好多次

2019-01-23 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君遭打巴掌事件引起各界關心，資深藝人鄭惠中稱是因不滿鄭麗君推動去蔣化才動手，讓去蔣化再度成為討論焦點。公民團體「沃草」順應時勢，在臉書粉絲團PO出一個名為「你是戒嚴時代的誰呢？」小遊戲，當中無論怎麼選擇，幾乎都是被判刑、槍決，有網友感嘆「我玩到落淚，這正常嗎？」

「你是戒嚴時代的誰呢？」是沃草於2017年發布的一個情境式選擇題遊戲，開頭寫道，「回到戒嚴時代，你成為當時的學生，大家常說學生時期就是要玩社團，要加入哪一個社團呢？」這一題的選項包括耕耘社、讀書會、足球隊、學生自治會等，但只要選擇這些看似再正常不過的社團，在當年都可能會遭受極刑。

如果選擇耕耘社，就會成為1950年被以「參加叛亂組織」罪名被判有期徒刑14年的台大物理系第一位女學生姜民權參；若選擇讀書會，則是變成就讀新竹女中時參與讀書會被判刑十年。後與獄中的男友傳紙條聯絡，遭蔣介石批示「發還嚴為復審」後改判死刑，被槍決時年僅23歲的傅如芝。只有「別參加社團，好好唸書」的選項才能逃過一劫。

但即便過了第一關，後續還有包括要不要帶喜歡的小說上學、下課後要做些什麼、是否回信給香港的朋友等問題，任何一個選項都可以找到當年遭判刑、槍決的受害者。

若順利通關，遊戲會給予玩家建言：「經過了數十年戒嚴，你雖然沒有活躍的校園生活，無法讀自己想讀的書，跟朋友交往也都戰戰兢兢，連兒女做什麼都要嚴加控管，以免惹禍上身，但你活下來了。你成為這個時代的倖存者」、「其他人就沒有這麼幸運了。一個個現在看起來稀鬆平常的選擇，讓數以千計的人在那個時代因莫須有的罪名被槍決，成為戒嚴時期白色恐怖受難者。」

遊戲連結：你是戒嚴時代的誰呢？

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