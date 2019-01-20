小英抱小嬰！總統哄娃畫面曝光 網友直呼：融化了！

2019-01-20 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今南下拜訪高雄戴氏家族，見到一名剛出生不久的小嬰兒，連忙抱在懷裡哄，結果小嬰兒真的完全都不哭鬧，讓蔡英文很有自信地說「抱小孩我也沒問題」，甚至稱讚小孩比她養的貓「阿才」還要乖！

蔡英文今天行程滿檔，下午除了和高雄與總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁一起參加「高雄橋頭事件40周年專書發表會」之外，也順道前往拜訪高雄三代同堂的戴氏家族。

蔡英文在臉書上表示，戴氏家族最近剛迎來新成員，才出生40幾天的小嬰兒，眼睛就水汪汪不停盯著大家看，「真的好可愛！」。雖然從蔡英文PO出的影片中可見，蔡英文將小嬰兒緊緊抱在懷裡哄時，相當擔心會把小孩弄哭，但小孩從頭到尾都乖乖地躺在蔡英文懷裡，這讓蔡英文事後感到相當得意，直說「抱小孩我也沒問題」，且這個小孩甚至還比她家的貓「阿才」還要乖。

對此許多網友紛紛留言「阿才趴著也中槍」、「其實小孩比小貓更淘氣，可能只是見到妳扮乖而已」、「完了阿才失寵」、「母愛噴發」、「希望每個孩子都在呵護中成長」、「這小孩也太幸福」。

據了解，蔡英文預計晚上7點會北上抵達台北圓山飯店，為余天的二女兒余苑綺證婚。

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