建設不分顏色 林佳龍籲中市府有山手線新想法儘快提報告

2019-01-19 10:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大台中地區山海線環線（台中山手線）近來成為新舊任台中市長交鋒重點，現任台中市長盧秀燕兩度在行政院會上，主張希望中央能全額出資；交通部長林佳龍（前任台中市長）今出席民航局72週年局慶時表示，經費分攤變更就是重大改變，現已報院的版本，是交通部依據原經費分攤，中央全額出資就跟原本案子很不一樣；林佳龍強調，建設不分顏色，台中市政府有新想法，建議儘快提出報告，交通部會全力協助，中央地方合作，一起來推動。

林佳龍表示，台中山手線是經過交通部4次審查會議嚴格審查後報行政院，行政院程序都會綜整各部會意見，昨日說退回是指綜整意見退回修正。若中央、地方經費分攤有重大改變，地方政府就要重新提出報告送交通部審議，程序就會回到過去；沒有重大變動的話，就在行政院層次繼續處理，在原來的基礎上繼續往前走，這是國家重大建設很常見到的行政程序。

對於在台中市長任內的案子被要求補件，且時間點是在選舉後，外界質疑是特別要「卡盧」，林佳龍表示，台中山手線對台中城鄉均衡發展非常重要，且已推動10幾年，從前市長胡志強到他，然後納入前瞻基礎建設提案，是持續進行中的案子。行政程序就是一關一關的走，目前報院的案子，專家也許有不同意見，但它是經過4次審查，已有共識才會報院；報院後要聽各部會意見，這也是一般正常行政程序，不代表該案行政院不支持。

媒體今日特別詢問林佳龍，台中山手線審查，是不是有選前、選後標準不一的情況，林佳龍表示，其實都一樣，標準就是因為都一樣，有變動像是重新改變分攤預算，就要重新提報告，回到交通部審查。

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