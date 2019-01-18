備戰2020立委選舉 花蓮藍綠啟動徵詢

2019-01-18 15:19

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮區域下屆立委選舉，藍綠兩黨備戰啟動徵詢，民進黨花蓮縣黨部將優先徵詢現任立委蕭美琴意願，國民黨花蓮縣黨部則預計將有意參選黨員名單送交黨中央，再決定後續期程；其中國民黨籍在地醫師黃啟嘉率先表態，今率醫師群召開記者會宣布投入初選，爭取出線機會。

花蓮藍綠備戰2020立委選舉，目前已積極徵詢黨員意願，民進黨現任立委蕭美琴深耕花蓮，任期內爭取到不少地方建設，民眾給予高度肯定，縣黨部有意優先徵詢蕭美琴意願，盼能繼續力保花蓮唯一一席立委。

但有資深綠營人士坦言，蕭美琴遲遲未表態，再披戰袍意願恐不高，據傳她的屬意人選為行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，由於去年縣長選舉時，蕭美琴曾公開表示傾向由許傳盛出戰，雖未獲黨中央同意，如今再逢立委選舉，若確定自己不參選，再推許披袍的機率大。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊說，蕭美琴曾表示任期一定做好做滿，蕭是現任立委，也是黨內優秀人才，爭取不少經費為地方建設，評價非常高，目前絕對會以蕭美琴為優先，尊重她的意願，並在近期內展開徵詢。

國民黨縣黨部近日也陸續徵詢黨員意願，曾任花蓮縣醫師公會理事長的在地醫師黃啟嘉率先表態，前立委王廷升、行政院東部服務中心前副執行長林有志也有意參選。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏表示，目前已有2至3人表態，持續徵詢中，但會將有意參選黨員名單送交黨中央，再決定後續期程，至於對手動態，因內閣改組，蕭美琴沒有入閣，可能會爭取連任，不管對手是誰，藍營都會做好準備。

黃啟嘉今率先公開宣布投入黨內初選，多位在地醫界、社團領袖好友出席力挺。他說，中央資源分配不均，未來會盡力把重要資源拉進花蓮，關注領域包括醫療、交通及建設等各面向，並會像便利商店一樣，天天不打烊，讓選民能夠面對面找的到。

針對黃啟嘉表態參與初選，前立委王廷升和國民黨組發會副主委林有志均表示樂觀其成，盼有良性、和諧及公平的黨內初選。王廷升說，健康競爭是好事，但希望初選機制一定要依照黨章和黨內機制公平競爭，才能得到民眾認同，期待有一場君子之爭。

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