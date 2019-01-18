備戰2020立委選舉 花蓮藍綠啟動徵詢

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮區域下屆立委選舉，藍綠兩黨備戰啟動徵詢，民進黨花蓮縣黨部將優先徵詢現任立委蕭美琴意願，國民黨花蓮縣黨部則預計將有意參選黨員名單送交黨中央，再決定後續期程；其中國民黨籍在地醫師黃啟嘉率先表態，今率醫師群召開記者會宣布投入初選，爭取出線機會。
花蓮藍綠備戰2020立委選舉，目前已積極徵詢黨員意願，民進黨現任立委蕭美琴深耕花蓮，任期內爭取到不少地方建設，民眾給予高度肯定，縣黨部有意優先徵詢蕭美琴意願，盼能繼續力保花蓮唯一一席立委。
但有資深綠營人士坦言，蕭美琴遲遲未表態，再披戰袍意願恐不高，據傳她的屬意人選為行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，由於去年縣長選舉時，蕭美琴曾公開表示傾向由許傳盛出戰，雖未獲黨中央同意，如今再逢立委選舉，若確定自己不參選，再推許披袍的機率大。
民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊說，蕭美琴曾表示任期一定做好做滿，蕭是現任立委，也是黨內優秀人才，爭取不少經費為地方建設，評價非常高，目前絕對會以蕭美琴為優先，尊重她的意願，並在近期內展開徵詢。
國民黨縣黨部近日也陸續徵詢黨員意願，曾任花蓮縣醫師公會理事長的在地醫師黃啟嘉率先表態，前立委王廷升、行政院東部服務中心前副執行長林有志也有意參選。
國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏表示，目前已有2至3人表態，持續徵詢中，但會將有意參選黨員名單送交黨中央，再決定後續期程，至於對手動態，因內閣改組，蕭美琴沒有入閣，可能會爭取連任，不管對手是誰，藍營都會做好準備。
黃啟嘉今率先公開宣布投入黨內初選，多位在地醫界、社團領袖好友出席力挺。他說，中央資源分配不均，未來會盡力把重要資源拉進花蓮，關注領域包括醫療、交通及建設等各面向，並會像便利商店一樣，天天不打烊，讓選民能夠面對面找的到。
針對黃啟嘉表態參與初選，前立委王廷升和國民黨組發會副主委林有志均表示樂觀其成，盼有良性、和諧及公平的黨內初選。王廷升說，健康競爭是好事，但希望初選機制一定要依照黨章和黨內機制公平競爭，才能得到民眾認同，期待有一場君子之爭。
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花蓮區域下屆立委選舉，藍綠兩黨備戰啟動徵詢，民進黨花蓮縣黨部將優先徵詢現任立委蕭美琴意願。（記者王峻祺攝）
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資深綠營人士坦言，蕭美琴遲遲未表態，再披下屆立委戰袍意願恐不高，據傳她的屬意人選為行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛。（記者王峻祺攝）
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國民黨花蓮縣黨部近日陸續徵詢黨員意願，曾任花蓮縣醫師公會理事長的在地醫師黃啟嘉率先表態有意參加黨內花蓮區立委初選。（記者王峻祺攝）
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