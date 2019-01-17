吳敦義從未向府方申請赴中國 總統府駁不實報導

2019-01-17 11:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今天表示，《聯合報》一則題為「管制期結束 馬英九明確表示有意訪大陸」報導，其中提到國民黨主席吳敦義去年曾向府方申請赴中國出席國共論壇並遭拒一事。這是一項未經查證的不實訊息。

根據《聯合報》報導，國民黨組發會主委李哲華表示，每年都有國共論壇，去年黨主席吳敦義也提出申請，但是蔡政府不放行，北京也希望今年的國共論壇如常辦理，也希望吳敦義能帶團去。

總統府説，吳主席卸任副總統迄今，從未向原服務單位（總統府）提出前往中國申請，更沒有因此「拒不放行」等捏造情節。為免錯假訊息淆誤，特此說明。

府方人士表示，按照現行法律規定，目前總統府涉密管制人員的出境申請，都依「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理，府方在接獲相關申請時，會就這項申請的訪問地點、當事人涉守密程度與機密保護的相關風險，例如申請人的安全等等，是否都在可以保障的範圍內，來做整體的評估和准駁。

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