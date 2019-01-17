鄭世維行銷三重 想找這個「天王」幫忙

2019-01-17 11:29

〔記者何玉華／新北報導〕鄭世維今（17日）在國民黨新北市黨部主委李乾龍及地方鄉親的陪同之下，完成參選新北市第三選區（三重）立委補選的登記作業；他提到，新世代要有新思維，對於曾是三重地標的天台商圈，甚至想到希望促成曾演出電影「天台」的藝人周杰倫為三重代言。

鄭世維說，三重區是國民黨的艱困選區，一向綠大於藍，更何況此次對手是可敬的余天，挑戰難度不言可喻。他會用最大的誠意來感動鄉親，會用愛與包容和余天大哥進行君子之爭，用賣菜郎的拚勁來榮耀三重。

鄭世維指出，新世代就要有新思維，三重的天台商圈，在2丶30年前曾是三重的地標，給三重及附近的蘆州、淡水人，留下無數的回憶。三重的新榮耀，就該從天台商圈做起，希望透過與鄉親們一起努力，注入天王周杰倫「天台」電影的元素，讓這個復古且有特色的背景中，充滿了年輕和藝術的氣息；尤其周杰倫是新北市的子弟，倘若能力促他為三重代言，相信一定能重新找回三重的繁華和熱鬧。

鄭世維也提到，他的參選凸顯世代交替，若能勝選，他會在立法院提出財政收支劃分法修法，提高新北市的統籌分配稅款，並且積極爭取前瞻基礎建設三環三線的經費，與機場捷運增設A2a站。

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