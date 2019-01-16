馬英九強調甲等特考第一名！ 網友怒罵：臉皮也太厚

2019-01-16 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九與「口譯哥」趙怡翔，同樣都是年紀輕輕就位居要職，馬英九對此表示，自己與趙怡翔有所不同，「當年有參加甲等特考取得任用資格，還是該屆的第一名」！網友對此痛批，「特考」這段骯髒的歷史也敢拿來說嘴，臉皮也太厚了吧！

對於馬英九自稱「特考第一名」，網友怒轟，「特考就是為權貴子弟打造的捷徑，因此目前才會全面停辦」！臉書粉專「不禮貌鄉民團」 也發文指出，甲等特考就是專門為「高級外省人」設置的後門，這些身份特別高級的外省紈絝子弟，不須要跟幾萬人一起參高普考，也不須要跟台灣人拼考試成績，他們可以直接參加甲等特考當上高級公務員，而考取特考的名人除了馬英九外，還包括胡志強、關中、陳沖、蔣孝嚴、宋楚瑜、毛治國等人。

「不禮貌鄉民團」指出，甲等特考除了考科評分標準不一，制度不公開透明外，甚至審查者會和考生私下來往，接受禮物、索取好處，1993年考選部長王作榮更坦承「甲等特考幾乎全部舞弊」！且就算「血統不夠高級」沒有錄取，還是可以參加一般高普考，因為「國民黨在高普考公務員的錄取名額，為外省籍保留了大量名額」，以1991年為例，高普考錄取599人中，只有21人是台灣本地人，其他578人全部都是外省人！他也痛批，馬英九臉皮真的太厚了！

根據《三立》報導，台師大政研所教授范世平表示，特考當初是針對有喝過洋墨水，或是有博士學位的某些特定族群，所設立的公務人員考試，目的是幫這些30歲左右，記憶力不如年輕人的人「開一道後門」，而馬英九拿「甲等特考第一名」出來說嘴，無疑是自曝其短；立法委員王定宇也認為，口譯哥靠實力獲得外派，國際都對他的能力讚譽有加；與馬英九靠長官的關愛，回國一年就當上總統府第一局副局長明顯有所不同。

1993考選部長王作榮坦承「甲等特考幾乎全舞弊」

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