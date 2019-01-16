談柯文哲超越藍綠 朱立倫坦言：柯P網路聲量非常強

2019-01-16 20:26

〔記者林良昇／台北報導〕2020年總統大選開跑，對於近期有民調顯示，台北市長柯文哲超越藍綠，前新北市長朱立倫今晚受訪時表示，柯的網路聲量真的非常強，2020國民黨團結都不一定嬴，現在看起來還差一段，黨內過程中不要造成任何民眾負面觀感，才有機會勝選。

朱立倫今晚出席中華民國車輛進口商協會新春聯誼餐會，會前受訪被問到柯文哲近期民調超越藍綠，朱立倫表示，他在上週看到另外一份民調時就說，雖然民調好像比較高，但網路聲量還是差柯文哲很多，坦言柯真的非常強。而對局近期開始在網路上直播和民眾互動，朱說，一定會繼續做，昨天可能表現不好，還需要改進的很多，比較生疏了一點。

朱立倫強調，2020國民黨團結一致都不一定能夠贏，現在看起來還差一段，黨內在過程中，不要造成任何民眾負面觀感，讓大家覺得國民黨能提出最符合民意的候選人，讓民眾能夠看到希望，才有機會在2020年勝選。

此外，對於前總統馬英九今表示，九二共識是保命仙丹，朱立倫認為，九二共識是過去兩岸交往非常重要的基礎，在沒有找到新的方式下，運用九二共識讓兩岸能夠和平交往是個基礎。

朱立倫說，民進黨、蔡總統不要九二共識，但經過快3年了，還是沒有找出好的方式。九二共識絕對不是一國兩制，「九二共識是一中各表，是堅持我們的中華民國」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/