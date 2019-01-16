藍委控派員赴帛琉觀光 黨產委員斥：政治攻訐瞎起鬨

2019-01-16 10:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團書記長今日召開「黨產會變觀光局、假查核真旅遊」記者會，質疑黨產會派員考察帛琉大飯店是出國觀光；對此，黨產會委員表示，帛琉大飯店是國民黨黨營事業中投公司轉投資的，是國民黨海外黨產，當政務官那麼久的不應為政治攻訐目的而瞎起鬨，烏賊指控、混淆視聽。

據了解，曾銘宗從合作金庫時代至金管會主委任內，有出國報告可稽的共11次，足跡遍佈美國、英國、中國、日本、瑞士、蒙古、菲律賓。

包含民國90年8月在台灣省合作金庫任職期間去美國考察，之後又去美國一次參加太平洋沿案地區金融人員業務講習，93年足跡去過瑞士，也曾去赴菲律賓、蒙古拜會金融主管機關。

黨產會委員強調，因為中投擁有的是飯店，跟觀光業連動，所以去考察觀光業，考察報告訪談帛琉大飯店總經理、帛琉觀光局官員、帛琉觀光協會等人，了解帛琉觀光及飯店發展現狀，做為是否核准國民黨出售飯店申請案依據，結果被立委刻意斷句、扭曲成考察觀光。

委員反批，當政務官那麼久的專業立委，今日居然為一時政治攻訐目的，玩這種幼稚的斷句遊戲，跟著瞎起鬨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/