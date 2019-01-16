徐國勇親上前線 桃機視察豬瘟防疫與疏運

2019-01-16 08:22

〔記者王冠仁／台北報導〕有鑑於非洲豬瘟疫情蔓延，步步逼近台灣，再加上農曆春節將至，屆時將有大批旅客入出境。內政部長徐國勇今天上午8點，搭乘桃園機場捷運前往桃園機場，親上前線視察防疫工作，同時也檢視移民署規劃的「333春節疏運方案」，要求相關單位在春節期間也要讓防疫工作達到滴水不露，讓非洲豬瘟無法侵入台灣。

據了解，今天早上8點，內政部長徐國勇從內政部出發，搭乘桃園機場捷運要前往桃園機場視察。徐國勇此行將視察旅客出境報到作業流程、入境旅客的非洲豬瘟防疫作業，親上第一線了解防疫工作與疏運情況。

徐國勇說，為了全面防堵豬瘟，內政部已經決議要採購X光機，全面檢查入境旅客的手提行李；不過因為政府採購設備必須符合採購法，有一定行政流程，內政部將全力縮短採購時程，讓設備盡速到位。

內政部也要求警政署與航空警察局，增補90名航空警察員額，透過X光機與人力增加，加強防疫效能，全面防止非洲豬瘟食品進入台灣。

此外，今年農曆春節連假長達9天，移民署預估將會有大批旅客出國遊玩，春節期間桃園機場單日旅客量可能突破15萬人，移民署將推出「333春節疏運方案」，加速旅客入出境，徐國勇今天到桃園機場也將檢視春節疏運方案。

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