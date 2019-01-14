上任第一把火！罵了官員後 蘇揆車上致電徐國勇協調

2019-01-14 23:03

〔記者李欣芳／台北報導〕為防範非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌今天一上任，就赴桃園機場視察防疫措施，並當場指示自疫入境的手提行李要百分之百檢驗、防疫看板字體過小等問題，他還指責負責簡報的防檢局相關官員，對防疫措施不夠熟悉。行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）晚間表示，蘇貞昌隨後在車上就立即電話協調指揮內政部長徐國勇等人解決問題，並立即裁示。

Kolas說，由於蘇貞昌要求自疫區入境者的行李要做到百分之百檢驗，在蘇貞昌協調下，內政部、農委會、交通部和財政部近期就會作出改善，蘇貞昌要做的就是馬上知道問題在哪、誰來解決、何時解決，昨天的例子，可顯示出蘇貞昌多年累積的經驗和經歷。

Kolas說，蘇貞昌是很會抓問題、解決問題的人，「不需要等到回台北才安排時間開會、叫政委協調」，從桃機到下一個視察點、桃園新屋養豬場的路上，就立即對在車上的農委會主委陳吉仲檢討問題，遇到有跨部會的困難，就要直接溝通協調，由於陳吉仲反映若自疫區入境者的行李要做到百分之百檢驗，涉及加派警力的問題，需協調內政部警政署，蘇貞昌因此立即致電徐國勇協調。

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