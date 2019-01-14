金門立委補選登記 陳滄江：不可能回民進黨

2019-01-14 23:52

〔記者吳正庭／金門報導〕第9屆金門地區立委今天起受理參選人登記，先後有陳滄江、蔡西湖完成登記。以無黨籍參選的前縣議員陳滄江說，如果有機會進入立法院，第一要為金門鄉親爭取討回遭國占、軍占的「門口埕」等土地；針對坊間流言，陳滄江堅定指出，「不可能再回民進黨」。

陳滄江由陳氏宗親大老陪同完成參選登記，他說，過去背著民進黨旗幟在金門打拚，是希望為金門民主政治盡一分力量，盡管有許多鄉親罵他，甚至要他脫下綠袍，都忍辱負重、不為所動；去年以來，發現民進黨所作所為已偏離金門郷親的期待，例如向中國買水，民進黨視買水為政治事件，還希望延後；另外，民進黨要員竟說中共砲轟金門島44天的823砲戰「是金門人的事」；還有，去年台灣水災，副總統陳建仁竟帶著家人到金門旅遊，這更是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，讓陳滄江去年8月底決定退出民進黨。

陳滄江說，過去8年縣議員任內，為鄉親服務3000多件案子，「早就把議員當立委做了」；以他的勤快和努力，進入立法院第一件要務就是為鄉親爭取討回遭國家占用、軍方占用的「門口埕」等土地；陳滄江說，外面有人謠傳陳滄江當選立委就會回民進黨，陳滄江用很堅定的語氣表示，「我有我的名聲、志氣」，如果因此被「招安」、「做大官」、「那一生還有什麼價值可言」，強調「不可能再回民進黨」。

陳滄江說，走的就是金門人的路線，希望在鄉親的支持下，能把在縣議會陪著他八年、象徵金門人打拚精神的小板凳，一起送進立法院。

無黨籍前金湖鎮長蔡西湖由前金沙鎮長蔡其朝、前金寧鄉長陳成勇陪同前往縣選委會辦理登記，蔡西湖說，擔任過里長、代表會主席、鎮長，基層歷練豐富，了解預算哪裡來，更了解郷親的需要，會努力爭取金門土地正義、軍公教年金權益，絕對能勝任監督政府的角色。

第9屆立委金門選區缺額補選登記首日，僅陳滄江、蔡西湖登記，另有洪麗萍、洪志恒、楊政裕、黃克標領表；國民黨金門縣黨部表示，黨中央應會在後天的中常會正式公布徵召人選；中選會公告的補選期程，1月14日起至18日受理參選人登記，2月25日抽籤決定號次，3月15日公政見發表會，3月16日投票。

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