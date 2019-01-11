蔡英文、蘇貞昌可能發生衝突？ 卓榮泰這樣妙回…

2019-01-11 18:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統宣布蘇貞昌接任閣揆，而蔡、蘇兩人過去常被做文章是民進黨的「兩個太陽」，民進黨主席卓榮泰今天與媒體茶敘，被問到相關問題時說，總統跟院長的互動都規範在憲法，運作很多年了，大家都知道雙首長制怎麼運作。（大選）只剩一年多，沒時間回頭看，要一直往前衝。不過，他也不小心脫口說出，「未來的陳其邁副院長，選後網路聲量大」，間接證實陳其邁將任副閣揆的人事案。

卓榮泰上任後首度與媒體茶敘座談，談到蘇貞昌，卓榮泰說，蘇院長一向都給人效率很高、治軍嚴謹的印象，希望看到更有效率的，會做事的內閣團隊。

媒體提問，蘇貞昌過去作風強勢，與蔡英文個性有落差，黨如何作為整合平台？卓榮泰則說，總統跟院長的互動都規範在憲法，運作很多年了，大家都知道雙首長制怎麼運作。蘇貞昌院長這次新北市長選舉謝票讓人很感動，這一年多時間內，我們沒時間往回頭看，要一直往前衝，把隊伍排好，腳步一致，拿出節奏感，黨的部分會全力協助新內閣快點就緒，讓很多重大法案可以依序展開。

被問到蔡、蘇之間若真的發生衝突，卓榮泰說，他不認為會有這樣的狀況，人跟人的問題，他們都比我們更會處理，他們都知道自己該扮演什麼樣的角色。執政團隊會展現戰鬥力，彼此密切合作。

卓榮泰被媒體問到日前找網紅「館長」直播時，不小心透露前立委陳其邁的人事案，卓榮泰說，民進黨在網路浪潮下被壓著打，對假訊息也欠缺管道處理，陳其邁副院長在選後網路聲量很大，會善用他的資源。

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