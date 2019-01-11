潘恆旭《來去高雄》說法多變 影像工作者批：共產黨的做法

2019-01-11 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕藝人白冰冰砸50萬替高雄拍攝的MV《來去高雄》在9日上線，卻遭抓包狂用已故導演齊柏林的《飛閱高雄》遺作，引起不小批評，高雄市觀光局長潘恆旭對此先是稱「齊柏林的影片是高雄的公共財」，在電影公司發聲名後，又變成「希望讓影片成為公共財」，一名影像工作者就怒批，這是共產黨的作法嗎？

白冰冰拍攝《來去高雄》MV替高雄宣傳，9日上傳後卻被網友抓包，片中多數素材使用齊柏林導演《飛閱高雄》遺作，卻沒有附上出處，引起不少批評；潘恆旭10日上午先是回應稱，齊柏林的影片是高雄的公共財，觀光局無償授權給白冰冰使用，「大家要心存感激，做人不要那麼過分，應該給讚美跟鼓勵。」

但齊柏林生前創立的「台灣阿布電影公司」在10日晚間發聲明強調，「不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，並且運用在其他的影片或以重製成其他影片」。表明反對白冰冰拍攝的MV這樣剪接原片。

在電影公司發聲明強調後，潘恆旭則表示，《飛閱高雄》是當時高市都發局與齊柏林合作的案子，希望阿布電影公司基於推廣高雄觀光的立場，讓影片成為公共財。對此，一名影像工作者在PTT政黑板發文表示，「在阿布電影出來抗議之後，潘的聲明多了『希望』兩個字，也就是說這版權很有可能是屬於阿布電影的」。

這名影像工作者怒批，只能罵聲X~~這是共產黨的作法嗎？現在是要用全高雄市民去壓阿布電影把版權釋出，然後再跟你說哈囉以後我們有案子都會找你喔，這次就讓我們凹吧，這不是就是業主的幹話語錄最大宗嗎」。

律師林智群也在臉書指出，以已故作家金庸為例，金庸過世後，作品仍有50年著作權，「怎麼齊導演死後，他的作品就變成公共財了？」再來潘說要授權給白冰冰的前提是著作權人，但觀光局並非著作權人，他質疑「可以授權『自己沒有的權利』給別人嗎？」

潘恆旭11日中午則回應，已跟阿布電影公司商量後定調，雖高雄市府擁有著作權及著作人格權，但重製同時、應向阿布公司打招乎並取得其同意，對於這次忙中疏失，他也表示歉意。

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