回鍋閣揆 蘇貞昌經典名言「人生劇本不能偷看」

2019-01-11 12:39

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天正式宣布，將由前行政院長蘇貞昌擔任新任閣揆，坦言這是個「艱鉅任務」的蘇貞昌表明他會開始捲起袖子，接上地氣，讓團隊做出成績。繼2006年在扁政府時期擔任行政院長，去年底參選新北市長敗北，如今回鍋組閣，正如蘇貞昌過去經常掛在嘴邊的經典名言：「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看！」

雖然蘇貞昌的人生有許多意外，回鍋組閣重回政院也不在他的預期與規畫之中，但他過去也經常期勉女兒蘇巧慧等家人，「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看，但要全力以赴！」此刻，蘇貞昌也只有接下新閣揆的挑戰全力以赴，與蔡英文總統為台灣再拼一次。

在賴清德先前預告將內閣總辭後，民進黨內包括立委在內的多數菁英普遍認為，接替的閣揆人選，以能力受到肯定的蘇貞昌最為適合。

民進黨知情人士說，蘇貞昌雖然在這次新北市長敗陣，但蘇的選戰過程創新，具時代感，證明蘇貞昌「寶刀未老」，新北市長的敗選因此是「雖敗猶榮」，黨內立委多對蘇回鍋組閣樂觀其成。

蘇貞昌是民進黨「美麗島辯護律師群」，律師出身的他，自1981年參選省議員後，一路選上屏東縣長、立委、台北縣長，再被前總統陳水扁延攬出任行政院長、總統府秘書長，他也曾2度擔任民進黨主席，2008年與前行政院長謝長廷搭檔角逐正副總統選舉，去年則再披戰袍選新北市長，不幸敗給對手侯友宜。

從政資歷完整的蘇貞昌，「衝衝衝」是他讓人印象深刻、琅琅上口的口頭禪，他的個人也一如其口頭禪頗具衝勁。2012年為參選總統，他與蔡英文競選民進黨總統初選落敗，兩人關係緊張，但去年在九合一選舉的選前之夜，蔡英文不計前嫌為蘇站台，兩人並上演和解擁抱的大戲碼，未來蘇蔡如何為台灣再拼一次，兩人如何合作挽救敗選後的執政低迷氣勢，綠營基層高度關切。

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