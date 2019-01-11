新揆蘇貞昌以邱吉爾自勉 誓言要讓「乘客」滿意

2019-01-11 12:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今日召開記者會宣布由蘇貞昌接任行政院長，蘇貞昌在致詞時以已故英國前首相邱吉爾自勉，他希望能在內外都有強敵的情況下得到勝利。他也說，會努力帶著團隊接地氣、回應民意，「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意。」

蘇貞昌說，這是關鍵的時刻，是艱難的任務，總統蔡英文選後多次跟他對談政局，雖然他希望用全力留任賴清德，但賴清德基於責任政治，認為時間到就要堅定離開，他雖不捨，但也只有尊重，賴清德過去為國家人民，在總統領導下有非常亮麗的成績，他由衷感佩，往後各方面會繼續讓更好成績顯現。

蘇貞昌說，看了賴清德今天總辭記者會中告訴閣員們的話，從昨晚、今早兩人在電話中的談話可感受，賴清德努力已到一個階段，「他有放下擔子的鬆一口氣，現在我要挑起重擔」。

蘇貞昌也提已故英國前首相邱吉爾，他說，邱吉爾說「勝利並非終點、失敗也非末日」，邱吉爾二戰時得到國王全力支持，在內外都有強敵的情況下獲得勝利，再出任首相，得到女王支持，又獲得亮麗的成績。

蘇貞昌表示，他會帶著團隊努力、接地氣 並回應民意，讓團隊對台灣人民的信念做出成績，希望團隊在蔡總統的領導下，能接續林全、賴清德做的努力，繼續前進。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/