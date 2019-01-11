看好蘇接閣揆 柯P：他是老經驗不會有問題

2019-01-11 10:50

〔記者黃建豪／台北報導〕行政院長賴清德今天率內閣總辭，將由行政院前院長蘇貞昌回鍋，並與陳其邁組成新內閣，卻被國民黨陣營諷刺為「敗選內閣」。對此，台北市長柯文哲上午緩頰稱，不能說人家一次失敗，就什麼都不能做。

蘇貞昌與陳其邁將接手新內閣，卻被國民黨新科新北市議員葉元之在在臉書酸「票輸越多卻官位越高」。而柯文哲日前也批評，政府官員的更換太頻繁，所以沒辦法有比較長期的政策，這是大問題，還預估「這次改組後會做多久？一年而已啊。 」

對於怎麼看待蘇貞昌、陳其邁組成的新內閣？柯文哲上午改變態度稱，大部分內閣官員應該不會換吧，他不曉得，沒有看過名單。柯還說，不會有問題，蘇貞昌也是老經驗，應該上任馬上就上手。

柯文哲也表示，不能說人家一次失敗，就什麼都不能做，這很奇怪，先上線再講，所以重要的是「What he do not what he say」，通常是要上任一陣子，才能去評估他的成效。

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