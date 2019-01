看好蘇接閣揆 柯P：他是老經驗不會有問題

2019-01-11 10:50

〔記者黃建豪/台北報導〕行政院長賴清德今天率內閣總辭,將由行政院前院長蘇貞昌回鍋,並與陳其邁組成新內閣,卻被國民黨陣營諷刺為「敗選內閣」。對此,台北市長柯文哲上午緩頰稱,不能說人家一次失敗,就什麼都不能做。

蘇貞昌與陳其邁將接手新內閣,卻被國民黨新科新北市議員葉元之在在臉書酸「票輸越多卻官位越高」。而柯文哲日前也批評,政府官員的更換太頻繁,所以沒辦法有比較長期的政策,這是大問題,還預估「這次改組後會做多久?一年而已啊。 」

對於怎麼看待蘇貞昌、陳其邁組成的新內閣?柯文哲上午改變態度稱,大部分內閣官員應該不會換吧,他不曉得,沒有看過名單。柯還說,不會有問題,蘇貞昌也是老經驗,應該上任馬上就上手。

柯文哲也表示,不能說人家一次失敗,就什麼都不能做,這很奇怪,先上線再講,所以重要的是「What he do not what he say」,通常是要上任一陣子,才能去評估他的成效。

