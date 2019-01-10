遠方友邦強力聲援！貝里斯推文力挺台灣主權

2019-01-10 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲國家貝里斯（Belize）外交部9日在推特公開支持台灣捍衛自己的主權和民主，我國外交部隨後也在推特表達感謝，強調台、貝是志同道合的國家，都很珍惜自由和民主。

綜合媒體報導，中國國家主席習近平日前重申「一個中國」、「九二共識」，總統蔡英文回應，台灣絕對不會接受「一國兩制」，外交部也在社群媒體發文力挺、重申立場，強悍表現獲得國際聲援。

貝里斯是台灣的邦交國，其外交部9日下午1時在推特發文，表示貝里斯強力支持台灣捍衛其主權和民主，並在國際社會中發聲，文末的Hashtag還標上「#StandWithTaiwan」（支持台灣）、「#SpeakUpforTaiwan」（為台灣發聲）。

對此，我國外交部在9日下午4時轉發該篇貼文並回應，表示台、貝是志同道合的國家，都珍惜自由、民主、人權和法治，真誠感謝中美洲好友的強力聲援。

Belize???????? strongly supports Taiwan???????? to safeguard its sovereignty and democracy, and to have its voice heard in the international community.#StandWithTaiwan #SpeakUpforTaiwan pic.twitter.com/iLXzxOUtN2 — Belize MFA ???????? （@MFABelize） 2019年1月9日

#Taiwan & #Belize are like-minded countries that cherish freedom, democracy, #HumanRights & rule of law. We sincerely appreciate the strong statement of support from @MFABelize. Thank you to our good friends in #CentralAmerica. https://t.co/ABHlWRLvOn — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） 2019年1月10日

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