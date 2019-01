遠方友邦強力聲援！貝里斯推文力挺台灣主權

2019-01-10 18:50

〔即時新聞/綜合報導〕中美洲國家貝里斯(Belize)外交部9日在推特公開支持台灣捍衛自己的主權和民主,我國外交部隨後也在推特表達感謝,強調台、貝是志同道合的國家,都很珍惜自由和民主。

綜合媒體報導,中國國家主席習近平日前重申「一個中國」、「九二共識」,總統蔡英文回應,台灣絕對不會接受「一國兩制」,外交部也在社群媒體發文力挺、重申立場,強悍表現獲得國際聲援。

貝里斯是台灣的邦交國,其外交部9日下午1時在推特發文,表示貝里斯強力支持台灣捍衛其主權和民主,並在國際社會中發聲,文末的Hashtag還標上「#StandWithTaiwan」(支持台灣)、「#SpeakUpforTaiwan」(為台灣發聲)。

對此,我國外交部在9日下午4時轉發該篇貼文並回應,表示台、貝是志同道合的國家,都珍惜自由、民主、人權和法治,真誠感謝中美洲好友的強力聲援。

Belize???????? strongly supports Taiwan???????? to safeguard its sovereignty and democracy, and to have its voice heard in the international community. #StandWithTaiwan #SpeakUpforTaiwan pic.twitter.com/iLXzxOUtN2

#Taiwan & #Belize are like-minded countries that cherish freedom, democracy, #HumanRights & rule of law. We sincerely appreciate the strong statement of support from @MFABelize. Thank you to our good friends in #CentralAmerica. https://t.co/ABHlWRLvOn