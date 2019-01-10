王世堅轟柯P退訂報紙「無知」 網友列實體報紙優點

2019-01-10 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲最近要求北市府各局處退訂報紙，朝電子化進行。台北市議員王世堅就批評柯P「無知」，他認為書報雜誌之所以沒有被網路取代，就是有其存在價值，網友們也羅列報紙的多項優點。

柯文哲日前在市政會議上要求各局處與附屬機關全面檢討訂報要求，希望能不訂報就不要訂報。王世堅則認為，現在網路充斥假新聞，報紙是「定海神針」，即便評論角度不同、立場不一，但至少新聞都是真的，而且報紙也必須為刊出後24小時內的新聞負責。他痛批柯「一點人文素養都沒有，以井觀天，毫不尊重」，只是凸顯自己的「無知」。

PTT上有鄉民就翻出王世堅過去上電視節目的畫面，節目上他強調「我不用智慧型手機。」許多網友看到後都笑翻，「不怪世堅啦，因為他只有智障型手機！」、「世堅用智障型手機會很不方便。」不過也有網友贊同，「實體報紙還是有用啦，新聞版面的位置安排還是有他的意義」、「看報紙不錯啊 ，一天到晚看手機眼睛會瞎掉...」

還有網友列出紙本報紙的各式優點，像是報紙有求職版面、可以刊登道歉啟事，而且還可以拿來墊髒東西、吸水都好用。也有人認為，報紙可以直接把昨日的新聞重點去蕪存菁，網路報導太多拉哩拉雜的，就算是大事，也常有為了搶快而只報一點點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/