台南「最強村姑」退黨參選 批民進黨拋棄年輕人

2019-01-09 18:07

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨中央黨部今通過台南市第二選區立委補選徵召提名前勞動部次長郭國文參選，未獲提名的「地表最強村姑」陳筱諭發表聲明宣布退出民進黨，3月16日立委補選絕不缺席，陳筱諭抨擊民進黨拋棄年輕人，年輕人必將唾棄民進黨。

陳筱諭抨擊民進黨甘願被派系綁架，視行之有年的初選機制如無物，無視有意參選者的決心和意志，只進行個別徵詢，根本沒有協調情事，即逕行執行民調，令陳筱諭及支持者無法心服口服。

陳筱諭宣布，即刻起退出民進黨，並強調民進黨拋棄了年輕人，年輕人必將唾棄民進黨，3月16日她和全台灣的年輕世代絕不會缺席，廣大選民會永遠記得這一刻。

陳筱諭說，今天下午1點多，中執會舉行的前5分鐘，她接獲民進黨黨中央提名協調小組召集人鄭文燦親自打來的電話告知：「黨中央已於1月3日、7日做了電話民調，結果是筱諭小輸，已經非常不容易，他們建議要提名郭國文，同時送請中執會同意。」

陳筱諭說，「提名協調小組行文給中執委的提案上說，台南第二選區經協調小組徵詢、協調後，協調小組決定由二家民調公司執行民調，但事實上只有做了個別徵詢，用幾近污辱的言詞質疑我沒有勝選的基礎，什麼年輕、缺乏政治經歷，這是元月二日的事情，協調小組根本就沒有給我和郭國文面對面協調的機會，就說已完成協調，逕行做民調。」

陳筱諭說，「鄭文燦告知，元月3日和7日已做了民調，但為什麼連當事人都未被告知？也不告訴我是哪二家民調機構做的民調，不是要抽籤決定哪個縣市先做民調嗎？民調之後的勝負數據是多少？也不告訴我？就只說郭國文同志領先，建議由郭代表民進黨參選？這不是黑箱作業，什麼叫做黑箱？」

陳筱諭質疑民進黨中央被派系綁架，進行黑箱作業，支持特定人選，這是民進黨高舉的民主進步的價值和理念嗎？果然蠻幹，果然私相授受，令人無法心服口服。

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