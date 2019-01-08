傳藍營總統初選改全民投票 網友笑喊：唯一支持吳敦義！

2019-01-08 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席吳敦義日前拋出「黨員投票比較符合美國制度」的說法後，隨即引發外界關注。有媒體報導指出，國民黨將可能效仿「美國公民初選模式」，開放全民選出國民黨總統候選人。對此，許多網友笑稱，若國民黨真採用此模式，一定會力挺吳敦義，「這一天，我們全都是國民黨！」

據《上報》報導，黨內知情人士透露，在九合一選後有人建議吳敦義，國民黨總統初選制度可仿效美國開放式初選，也就是說除了一般黨員投票外，也開放年滿20歲、持中華民國國民身分證的一般民眾參與國民黨的總統初選投票，以自願性參與全民投票方式，產生總統候選人。

對此，資深媒體人趙少康證實，選後他確實有跟吳敦義提過美國式初選的構想，「他（吳敦義）當時是沒有反對，但提過會不會做就不知道了」。趙少康認為，此舉將有助於選戰造勢並聚焦媒體，且各候選人逐一到每一縣市進行辯論，可讓選民對國民黨的總統候選人更加熟悉，候選人也會更「接地氣」，更能炒熱整體選舉氣勢

對此提案，許多網友紛紛表示支持；政治評論家「人渣文本」周偉航表示，這樣吳敦義就一定出線，「這一天，我們全都是國民黨」。而許多網友也站出來力挺吳敦義：「唯一支持吳敦義，敢說習近平說錯的真男人」、「那一天，我們都是白派！義無反顧，義招必命」、「太平洋的海豚們也算一票了，穩的啦」、「我海豚粉啦！」

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