藍營民代稱她們是「高雄版S.H.E」 網友崩潰了...

2019-01-08 08:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府計畫邀請不少資深藝人，擔任高雄代言人，藍營民代竟稱計畫邀請的白冰冰、張琍敏、甄珍三位老牌藝人，是「高雄版的S.H.E」，讓網友崩潰了。

韓國瑜上任後，高雄市政府積極拚觀光，計畫找藝人當代言人，除了1月觀光大使白冰冰，「崗山之眼」農曆大年初一重新開放時，也要找張俐敏當代言人；昨天又傳出行銷壽山的代言人，則可能找老牌藝人甄珍。

對此，國民黨高雄市議員邱于軒接受中天新聞訪問時，針對高雄觀光代言人提出看法，她說，白冰冰、張琍敏、甄珍，她馬上想到，就是高雄三朵花、「高雄版的S.H.E」。

網友聽了幾乎崩潰，批說：「我覺得我的記憶被侮辱了，你說閃亮三姐妹我覺得還不會有太大的爭議」、「藍營智商果然沒讓我失望，再來會有高雄披頭四、聯合公園、傑尼斯、AKB48 Team KH，都如雨後春筍般冒出」。

臉書粉專「只是堵藍」也酸說：「根據可靠小道消息指出，高雄五月天的團長人選，恐由劉福助擔任，其他4位身份，小編努力查證當中」。

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