蘇貞昌傳將接行政院長 侯友宜：「再續前緣」很讚

2019-01-07 18:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕傳聞內閣將啟動改組，新內閣將由蘇貞昌出任行政院長、陳其邁接任副院長，針對昔日競選對手蘇貞昌可望接任閣揆，新北市長侯友宜今天表示，和蘇貞昌有「不解之緣」，如果能「再續前緣」，也是很讚的事情，他獻上祝福。

侯友宜表示，很開心「過去的老長官」承接重責大任，蘇貞昌對新北市的建設及民眾的需求瞭若指掌，在競選過程也提出好的政見，新北市民如果能因為蘇貞昌擔任行政院長，得到更多照顧，其實是新北市之福，身為新北市長他樂觀其成，並給予滿滿的祝福，這對新北市是好事。

侯友宜說，他和蘇貞昌有「不解之緣」，彼此緣份很深，當年他擔任警政署長，蘇貞昌是行政院長，大家共同為治安奉獻、努力，這次如果能「再續前緣」，也是很讚的事情，他會抱著祝福、感恩的心情，未來和中央攜手合作，為新北市及全台灣打拚、做事。

是否擔心未來出席行政院院會，替新北市爭取資源時遭到刁難？侯友宜認為，「我覺得不會啦！」雖然雙方在競選期間提出不同的看法，但蘇貞昌疼惜新北市民，和他是一樣的心情，身為地方首長，未來他會更主動積極和中央合作，大家一起努力，照顧新北市民。

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