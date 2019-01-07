韓國瑜想推「軍事觀光」基進黨獻策：爭取美國軍艦停靠高雄港

2019-01-07 13:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜拋出「軍事觀光」構想，基進黨透過臉書獻策，建議大力爭取美國軍艦停靠高雄港，藉此振興高雄觀光，又能穩定台海局面創造雙贏。

基進黨發言人陳柏惟表示，習近平在告台灣同胞書中，除提出「一國兩制」的「台灣方案」，還重申不惜要武力犯台。此時主動爭取讓美國軍艦停靠高雄港，扣合美國總統川普將台灣納入「印太戰略」，穩定台海局勢，創造雙贏局面。

陳柏惟進一步指出，不僅國防安全將會提升，此設想將完全符合韓國瑜拚經濟、發大財的市政發展想像，何樂而不為？

愛情產業鏈、雙語能力 可一次到位

他分析，美軍靠港的外溢效果，將能創造大筆美金外匯消費，重現當年的鹽埕區七賢路「酒吧一條街」的榮景，還能創造愛情產業鏈、十大摩鐵、愛情摩天輪等龐大需求，甚至愛河屆時真的成為「金銀河」也說不定。

陳柏惟強調，不僅如此，韓國瑜念茲在茲的雙語能力，也能藉由美軍駐紮高港所帶動的消費潮，讓高雄市民能夠具體情境中使用英語對話，落實「打造雙語城市」的夢想。

他最後說到，基進黨此次獻策完全站在韓市長立場思考，口號也幫韓市長想好了「美軍軍艦開進來、高雄觀光發大財、雙語能力拉起來」，希望韓市長能認真考慮這套一舉數得的政策。

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