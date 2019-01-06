蔣萬安挺4個必須被轟「想想爺爺」 作家爆「他爺爺」說…

2019-01-06 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍立法委員蔣萬安，日前在電視節目上公開表明，他同意蔡英文的「四個必須」，不同意習近平的一國兩制；不過這段談話意外引發廣大迴響，有網友盛讚他有「蔣家風骨」、「總算還記得你阿祖的理念」，不過也有大量的藍營支持者跟中國網友崩潰，湧入他的臉書痛批他根本是「台獨份子」，還要他「想想爺爺」；對此作家馮光遠在臉書貼文打臉這些網友，指出「他爺爺根本也不相信中共」

根據馮光遠在臉書貼文表示，日前蔣萬安上電視，表明他贊同蔡英文的「四個必須」，也就是「一，中國必須正視中華民國台灣存在事實、二，必須尊重台灣2300萬人民對自由民主堅持、三，必須以對等和平方式處理兩岸歧異、四；必須是政府或政府授權的公權力機構坐下來談」；他指出，之後眾多「中國五毛、網軍，以及台灣舔共人士」就紛紛崩潰，不僅攻擊蔣萬安，還要他「想想爺爺」。

馮光源表示，既然很多人要蔣萬安想想爺爺蔣經國，他倒是很樂意把他爺爺生前講過的話，丟給那些曾經在兩蔣政權當過官，那些曾經搖旗吶喊、堅決反共過的東西們一張圖。

而馮光遠分享的一張前總統蔣經國的照片，圖中引述蔣經國在1982年言論，當時蔣經國接受美國媒體《新聞週刊》訪問，針對中共提出的「一國兩制」論，他批評「中共不守信用；任何期望中共允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的。」

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