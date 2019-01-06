卓榮泰：黨主席上任首行程 赴台北台中備戰立委補選

2019-01-06 20:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨第十六屆黨主席補選由卓榮泰囊括七成二選票勝出，本週三（9日）就職。卓榮泰今晚間於民進黨中央黨部大廳受訪表示，上任黨主席後的第一個行程，是到民進黨台北市黨部，第二個行程則是到台中市黨部，整備選務、調度人員，為的就是1月27兩席立委補選，這是現在最重要的工作。

至於黨務人事何時到位？卓榮泰說，會週三上任黨主席後再進行安排，目前還有20多天就要立委補選，這個時候應該要用現在的戰鬥團隊，把這20多天的選舉工作做好。

卓榮泰表示，很感謝先進黨員同志出來投票，每一次投票都是黨改革動力，也感謝游盈隆過去這段時間寶貴意見，他們未來一定要共同合作黨務改革，今天不是任何一個人得到權力，而是要無私為黨努力，所以從今天開始，不會再提此次選舉輸贏。

卓榮泰說，他不會再提這次選舉輸贏，更重要的是，民進黨在2020年之前，大大小小戰役的勝選。他說過，他會是「一直跟大家在一起的黨主席」，民進黨也會勇敢的守護台灣。

針對卓榮泰於選前表示，當選後將辦黨路線大辯論，卓榮泰說，11月24日選舉後，桃園市長鄭文燦也提出要辦執政興革會議，他會把此概念融合在一起。他表示，不能一人，會用最快速度、最周延規劃，設計大家最重視的議題內容，最短時間內呈現。裡面的議題絕對跟國人相關跟台灣人民相關。對辯論議題持開放意見，會周延蒐集社會意見。

對於2020總統大選黨內提名，卓榮泰表示，黨有黨的機制，一定照黨的機制走，任何黨員都有公平權力參選，經由機制的同志都是最強的，這樣才能贏得社會對話。

由於此次黨主席補選投票率僅16.9%，卓榮泰指出，過去兩次黨主席補選，投票率在19%左右，兩次都是「天王」障礙，這次投票率也是滿接近。單一投票，黨員出來投票的動力本來就低，此次選舉過程也未激起火花，黨員注意力降低。希望此次樹立好的模式，對於未來黨改革工程期盼所有黨員都能加入。

至於選舉結果出爐後，是否已和游盈隆聯絡？卓榮泰表示，與游盈隆的聯繫溝通很頻繁，兩人選後尚未通話，但他已經用Line向游表達尊敬。

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