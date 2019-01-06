呂秀蓮：民進黨如果不改造 人民會改造民進黨

2019-01-06 16:08

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨今舉行黨主席補選，由行政院前秘書長卓榮泰對決台灣民意基金會董事長游盈隆；對此，前副總統呂秀蓮今受訪獻上祝福，強調不論是誰當選，都要好好改造民進黨，「民進黨如果不改造，人民將會改造民進黨」。

針對民進黨黨魁人選，呂秀蓮表示，她已脫離民進黨，祝福他們，也肯定有兩個人競選絕對比一個人競選好，誰當選就看他的競選承諾，好好改造民進黨，民進黨如果不改造，人民會改造民進黨，因為新的情勢已經完全出現了，她覺得必須要突破，超越政黨。

呂秀蓮說，她已不管民進黨了，現在台灣有320個政黨，不過是320艘小船，真正的大船就是福爾摩沙號，我們要共同把這艘船開好，慎選舵手，這是她要傳達的訊息。

民進黨立委許智傑則指出，新任黨主席的挑戰，第一要要求總統拚經濟、拚民生要有具體的成績，第二，面臨獨派逼宮和扁迷特赦阿扁的壓力，要有相當的回應，第三，關於立委補選問題，民進黨到底能贏得幾席？他個人認為，阿扁總統已經被關了6年多，基於對卸任總統的禮遇，是可以考慮特赦的。

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