民進黨主席補選投票低 彰化縣：有壓力才會進步…

2019-01-06 13:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是民進黨主席補選投開票日，彰化縣擁有投票權的人數共5942人，到今天下午1點左右，投票率2成多，尚不及3成，相較以往7成以上投票率，投票率明顯低，彰化縣黨部主委邱建富呼籲民眾在下午5點之前都還能投票，希望黨員不要放棄手中神聖的一票。

彰化縣2個投開票所，北彰化在彰化市南郭國小，南彰化在溪湖鎮公所禮堂，投票時間從今天早上8點到下午5點，單一選舉沒有其他黨職，彰化縣2個投開票所，投票率都不太理想，縣黨部預計不超過4成。

慶幸的是，中午過後，投票人數稍稍回升，不乏資深黨員特別從外縣市趕回來投票，還有夫妻檔和父子檔黨員，在聚餐吃飯前先到投開票所投票，投票不用排隊，2個投開票所秩序大致良好。

多位資深黨員說，9合1大選過後，民進黨慘敗，籠罩在低氣壓的氛圍中，失敗了要記取教訓，黨陷入困難時刻，黨員不該袖手旁觀，更要站出來用選票表達民意，選出可以帶民進黨走出谷底的黨主席。

邱建富認同黨員看法，籲請黨員用選票凝聚向心力，在團結和諧的氣氛中，共同找出可以跟人民緊密結合的方法和方向。

由於黨主席補選結果牽動2020總統及立委選舉，邱建富以他擔任首長的經驗說，任何一個縣市長或總統，如果黨內初選未過，大部分都會再投入選舉，投入後勢必出現分裂，這是大家要三思的地方，希望民進黨可以越來越好，有壓力才會進步，沒有壓力絕對退步，希望大家共同團結，一起向前走。

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